Was passiert wenn der Inzidenzwert in Delmenhorst wieder über 100 steigt?

Einen Termin online vereinbaren und dann shoppen. Das ist derzeit bei H&M möglich. Steigt der Inzidenzwert in Delmenhorst wieder über 100, dann dürften auch dort nur noch inline bestellte Waren abgeholt werden.

Marco Julius

Delmenhorst. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Stadt Delmenhorst in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Am Montag, 15. März, 9 Uhr, lag der Wert bei 82,5. Der Grenzwert von 100 scheint nicht mehr weit. Aber was passiert dann? Eine kleine Übersicht, welche Auswirkungen dies auf die Corona-Regeln für Kontakte, Kita, Schule, Handel, Kultur und Sport haben kann.

Gibt es in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt wie Delmenhorst mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenzwert), kann dies Auswirkungen auf die vor Ort geltenden Coron