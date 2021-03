In der Delmenhorster Innenstadt soll ein digitales Entdeckerlabor entstehen

Digitalkompetenzen sollen im Delab im Mittelpunkt stehen. Unter anderem soll es um Robotik gehen. Daneben sollen beispielsweise Verbraucherschutz, Smarthome, Big Data, derEinfluss der digitalen Medien auf die Gesellschaft und Meinungsbildung Thema sein. (Symbolfoto)

Rolf Vennenbernd/dpa

Delmenhorst. Digitale Kompetenzen im Berufs- und Privatleben immer wichtiger – egal in welchem Alter. Ein digitales Entdeckerlabor (Delab), das in Delmenhorst entstehen soll, soll sich in Zukunft zahlreichen Themen der digitalen Bildung widmen.

"Digitale Kompetenzen sind genauso wichtig wie Lesen und Schreiben." Mit diesem Satz hat Anika Schmidt, Leiterin des Medienpädagogischen Zentrums (MPZ), im jüngsten Schulausschuss die Vorstellung des geplanten digitalen Lehr- und Lernl