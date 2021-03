Mehr als ein kleiner Parkplatzrempler. Die Polizei sucht Hinweise auf den Verursacher.

Polizei Delmenhorst

Delmenhorst. Gekracht hat es in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Bremer Straße: Ein unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem geparkten BMW. Die Polizei sucht Zeugen.

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag in Delmenhorst entstanden. Nach Informationen der Polizei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von 0 bis 8 Uhr einen schwarzen BMW, der auf einem Parkplatz an de