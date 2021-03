Corona-Regeln und Inzidenzen: Den Überblick verloren

"Click & collect", "click & meet": Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten über das, was derzeit im Handel erlaubt ist.

Marco Julius

Delmenhorst. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Stadt Delmenhorst wieder gestiegen. Bis zum Grenzwert von 100 ist es nicht mehr weit. Das Überschreiten des Wertes hätte wieder Auswirkungen auf die bereits jetzt schwer nachzuvollziehenden Corona-Regeln. Ein Kommentar.

Lockern, bremsen, schließen, lockern, bremsen, schließen: Das Vertrauen in die Corona-Maßnahmen schwindet, vor allem auch deshalb, weil es schwierig ist, beim aktuell gültigen Stufenplan den Überblick zu behalten. Was gilt jetzt, was gilt b