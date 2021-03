Wieder mehr Corona-Patienten in Delmenhorst auf der Intensivstation

Die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation des JHD hat sich verdoppelt.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Corona-Inzidenzwert ist in Delmenhorst am Montag unverändert geblieben. Die Stadt liegt damit bei den Neuinfektionen noch immer über dem Landesschnitt. Veränderung gab es jedoch bei der Zahl der im Josef-Hospital betreuten Corona-Patienten.

Der Corona-Inzidenzwert in Delmenhorst ist am Montag im Vergleich zum Montag unverändert geblieben. Wie die Stadt unter Berufung auf Zahlen des Landes Niedersachsen mitteilte, liegt der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage