Trinkwasserversorgung in Neuendeel vorübergehend unterbrochen

Wegen Arbeiten am Trinkwassernetz kann am Montag die Wasserversorgung in Neuendeel unterbrochen werden.

Oliver Berg / dpa

Delmenhorst. Wegen dringender Arbeiten am Versorgungsnetz wird die Trinkwasserversorung in Teilen des Delmenhorster Stadtteils Neuendeel am Montag, 15. März, unterbrochen.

Laut Mitteilung des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) sind am Montag, 15. März, von 9 bis 16 Uhr einzelne Straßenzügen in Neuendeel von den Folgen der Arbeiten betroffen. In folgenden Straßen kann die Trinkwasserverso