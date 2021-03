Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer auf B75 in Delmenhorst

Ein Alkoholtest ergab den Wert von 2,08 Promille.

Uli Deck/dpa

Delmenhorst. Die Polizei hat am Freitagabend einen stark betrunkenen Autofahrer in Delmenhorst aus dem Verkehr gezogen, der in Schlangenlinien auf der B75 unterwegs war.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fiel den Beamten der Autofahrer am Freitagabend gegen 22.20 Uhr auf, weil er zwischen Oldenburg und Delmenhorst in Schlangenlinien fuhr. Sie bewegten den Mann auf Höhe der Abfahrt Stickgras zum Anhalten