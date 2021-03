Der Inzidenzwert in Delmenhorst lag am Samstag bei 81,2

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in Delmenhorst bleibt relativ stabil auf hohem Niveau. Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat an diesem Samstag acht Neuinfektionen für die Stadt gemeldet.

In Delmenhorst sind acht weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das teilte das niedersächsische Landesgesundheitsamt am Samstag mit. Der Inzidenzwert stieg dadurch minimal von 79,9 am Vortag auf nun 81,2. In der verg