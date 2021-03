Stadtgeschichte soll in Delmenhorsts Fußgängerzone erlebbar werden

Unter anderem soll das Delmenhorster Nordwolle-Museum bei der Suche nach Ideen helfen.

Jan Eric Fiedler (Archivfoto)

Delmenhorst. Ausstellungsstücke zur Stadtgeschichte könnten künftig auch in der Innenstadt Delmenhorsts sichtbar sein. Das hat die Delmenhorster Liste beantragt. Wie das aussieht, dazu sollen Ideen gesammelt werden, wie der Wirtschaftsausschuss meint.

Es gibt "unheimlich viel zu erzählen" über die Geschichte Delmenhorsts, findet Ratsherr Andreas Neugebauer. Deshalb soll es, so ein Antrag seiner Fraktion der Delmenhorster Liste, nicht nur beispielsweise in Museen, sondern auch in der Fußg