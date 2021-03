Wo an den Delmenhorster Grundschulen Handlungsbedarf besteht

Die Zahl der Grundschulkinder nimmt zu. Dadurch brauchen die Schulen auch mehr Klassenräume. (Symbolfoto)

Robert Michael/dpa

Delmenhorst. An den Delmenhorster Grundschulen läuft es in vielen Belangen nicht rund. Ein im jüngsten Schulausschuss vorgestellter Bericht zeigt jetzt, wo der Schuh drückt. An vielen Stellen, das wird deutlich, besteht enormer Handlungsbedarf.

Die Zahl der Schüler wächst, der Sanierungsbedarf ist hoch, die Ganztagsplätze nicht ausreichend: Die Delmenhorster Grundschullandschaft steht vor enormen Herausforderungen. "Die Schülerschaft wird weiter deutlich steigen. Unabhängig von de