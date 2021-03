Der Inzidenzwert steigt: Delmenhorst ist Corona-Risikogebiet.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Zur Corona-Lage: Das Land Niedersachsen vermeldet für die Stadt Delmenhorst am Freitag 13 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert steigt weiter an.

Das Land Niedersachsen hat am Freitagmorgen 13 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 für die Stadt Delmenhorst vermeldet. Damit gibt es in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen 62 bestätigte Fälle und somit einen Inzidenzwert von 79,9 (Vortag: