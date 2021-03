Wie eine Notalternative zu den Schuleingangsuntersuchung in Delmenhorst aussehen könnte

Eine Ärztin im Schulärztlichen Dienst untersucht ein Mädchen im Beisein ihrer Eltern. Doch Schuleingangsuntersuchung, wie sie vor Beginn der Corona-Pandemie üblich waren, sind derzeit ein Problem. (Symbolfoto)

Markus Scholz/dpa

Delmenhorst. Eigentlich wird jedes Kind in Deutschland vor seiner Einschulung schulärztlich untersucht. In Corona-Zeiten ist das kaum umsetzbar. Der Delmenhorster Grundschulverbund hat deshalb einen Plan entwickelt, um die Erstklässlerinnen und Erstklässler vor der Einschulung anzuschauen. Doch auch das ist nicht so einfach umsetzbar.

Vor der Einschulung wird die Entwicklung eines jeden Kindes überprüft, um ihm den bestmöglichen Start ins Schulleben zu ermöglichen. Ist das Kind körperlich und geistig bereit? Braucht es pädagogische Unterstützung oder eine besondere Förde