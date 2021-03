Der 19-jährige Delmenhorster, der am vergangenen Freitag in Polizeigewahrsam zusammenbrach und anschließend verstarb, ist am Donnerstag in Oldenburg beigesetzt worden.

Kai Hasse

Delmenhorst/Oldenburg. Der 19-jährige Delmenhorster, der am vergangenen Freitag in einer Gewahrsamszelle der Polizei in Delmenhorst zusammenbrach und einen Tag später im Krankenhaus verstarb, ist an diesem Donnerstag in Oldenburg beigesetzt worden. Rund 400 Personen gaben ihm das letzte Geleit.

Wie Ilyas Yanc, Sprecher der Jesidischen Gemeinde in Oldenburg, gegenüber dieser Zeitung am Mittwoch mitteilte, sollte am Donnerstag zunächst eine letzte rituelle Waschung in den Räumlichkeiten der Jesidischen Gemeinde in Oldenburg erf