Delmenhorster Inzidenzwert schießt wieder in die Höhe

In Delmenhorst steigt der Inzidenzwert deutlich.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in der Stadt Delmenhorst wird am Donnerstag vom Land Niedersachsen mit 72,2 (Vortag: 58,0) angegeben. Der Wert ist im Vergleich zum Vortag also deutlich gestiegen. Das Land meldet 23 Neuinfektionen für Delmenhorst.

