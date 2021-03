Kandidat der Linken: Manuel Paschke will Delmenhorster Oberbürgermeister werden

Will ins höchste Amt der Stadt: Manuel Paschke, Oberbürgermeisterkandidat der Linken in Delmenhorst.

Ayhan Zeytin

Delmenhorst. Die Linke in Delmenhorst schickt einen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Oberbürgermeisteramt: Manuel Paschke, Lehrer an der IGS, will ins höchste Amt der Stadt.

Wenn die Wählerinnen und Wähler am 12. September bei der Oberbürgermeister-Wahl ihr Kreuz machen, werden sie eine reiche Auswahl haben: Als Nächster im Rennen um das Amt hat Manuel Paschke von den Linken seinen Hut in den Ring geworfen. Er