Praktika helfen jungen Menschen dabei, erste Berufserfahrungen zu sammeln. Doch die Corona-Krise erschwert die Situation. (Symbolfoto)

Nicolas Armer/dpa

Delmenhorst. In Betriebspraktika sammeln Schüler wertvolle Erfahrungen für den Start in den Beruf. An allgemeinbildenden Schulen sind Praktika derzeit generell untersagt, an berufsbildenden Schulen gibt es unterschiedlichste Regelungen.

Die ersten Erfahrungen im Berufsalltag sammeln, in Jobs und Branchen reinschnuppern oder das theoretisch Gelernte in der Praxis anwenden – Betriebspraktika bieten jungen Menschen an allgemein- und auch berufsbildenden Schulen viele Vor