Wetterdienst warnt vor Orkanböen und Gewittern in Delmenhorst und Ganderkesee

Sturmtief Karl bringt nicht nur Orkanböen, sondern auch Gewitter mit sich. (Symbolfoto)

Sebastian Schutt / dpa

Delmenhorst/Ganderkesee. Das Wetter wird ungemütlich: Auf die Region kommt nicht nur viel Regen, sondern auch ein Sturm zu. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Delmenhorst und Ganderkesee.

Schon am Mittwochnachmittag soll der Wind im Nordwesten auffrischen. Bis Donnerstagmorgen ist Sturmtief Karl dann mit Sturmböen mit bis zu 80 km/h im Nordwesten angekommen. Der Sturm kommt am VormittagFür Donnerstag hat der Deutsche We