Der 19-Jährige war am Freitagabend in einer Zelle der Polizei in Delmenhorst zusammengebrochen.

Günther Richter

Delmenhorst. Am Donnerstag, 11. März, wird der 19-Jährige Delmenhorster, der in einer Zelle der Polizei kollabierte und später verstarb, in Oldenburg bestattet. Seine Familie und die Jesidische Gemeinde bitten darum, keinen Hass gegen die Polizei zu schüren.

Nach dem Tod eines 19-jährigen Delmenhorsters, der am Freitagabend in Polizeigewahrsam zusammengebrochen war und am Samstag in einem Oldenburger Krankenhaus verstorben ist, sind dessen Familie und die Jesidische Gemeinde Oldenburg