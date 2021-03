Steigender Inzidenzwert und weiterer Corona-Todesfall in Delmenhorst

In der Stadt Delmenhorst gibt es einen weiteren Corona-Todesfall. (Symbolfoto)

Sonia Voigt

Delmenhorst. Der Inzidenzwert in der Stadt Delmenhorst wird am Mittwoch vom Land Niedersachsen mit 58,0 angegeben. Der Wert ist damit im Vergleich zum Vortag gestiegen. Zudem ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen.

Das Land Niedersachsen hat am Mittwoch acht Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 für die Stadt Delmenhorst vermeldet. Damit gibt es in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen 45 bestätigte Fälle und somit einen Inzidenzwert von 58,0 (Vortag: 52,