Der 19-Jährige war in Delmenhorster Polizeigewahrsam kollabiert.

Günther Richter

Delmenhorst. Zahlreiche Personen haben sich am Sonntag nach dem Tod eines 19-Jährigen in Delmenhorst, der in Polizeigewahrsam kollabiert war, spontan versammelt und dabei die geltenden Corona-Regelungen missachtet. Polizeichef Jörn Stilke erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, warum nicht eingegriffen wurde.

Was ist in Corona-Zeiten an Trauer um einen Verstorbenen zulässig, wann ist der Staat zum Eingreifen gezwungen, wenn der Hygieneschutz sichtbar vernachlässigt wird? Vor diese schwierige Frage sehen sich nach dem Tod eines 19-Jährigen, der a