Mehr Schnelltests sollen die Corona-Pandemie eindämmen helfen: DRK-Rettungssanitäter Tom Laukenings nimmt einen Abstrich von Tagesmutter Diana Taubitz.

Timo Willingmann/ DRK

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg/Landkreis Wesermarsch. Ein örtliches Testzentrum, in dem Bürger sich wöchentlich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können? Das gibt es vorerst weder in Delmenhorst noch in Ganderkesee. Dennoch gibt es Testmöglichkeiten.

Ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche, der sollte nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits in dieser Woche allen Bürgern angeboten werden. Entsprechend groß ist die Erwartungshaltung vor allem