Bei Könecke in Delmenhorst sind bei Eigentests Salmonellen gefunden worden. Vor einem Produkt wird deshalb gewarnt.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor einem Produkt aus der Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG an der Nordenhamer Straße in Delmenhorst.

Grund der Warnung des Bundesamtes: Im Zuge der Eigenkontrolle bei Könecke wurden im Produkt "Fuet Extra – Original spanische Rohwurst mit Edelschimmel, luftgetrocknet" Salmonellen gefunden. Die Rohwurst wird über Aldi-Süd in 150-