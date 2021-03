Der Polizeipräsident verwahrt sich gegen Hass und Hetze. (Symbolbild)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Nach dem Tod eines 19-jähriger Mannes, der am Freitag im Gewahrsamsbereich der Polizei Delmenhorst kollabiert und am Samstagabend in einem Oldenburger Krankenhaus verstorben ist, sieht sich die Polizei "Hass und Hetze" ausgesetzt. Jetzt meldet sich der Polizeipräsident zu Wort.

Im Zusammenhang mit dem Tod eines 19-jährigen Mannes, der am Freitag im Gewahrsamsbereich der Polizeiinspektion in Delmenhorst zunächst kollabiert war und am Samstagabend in einem Oldenburger Krankenhaus verstarb, sieht sich die P