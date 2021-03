Lange Schlangen zur Eröffnung von Bubble-Tea-Shop in Delmenhorst

Am Samstag hat Taha Dagdeviren seinen Bubble-Tea-Shop BubbleTA an der Bahnhofstraße eröffnet. Und die Nachfrage ist riesig: Dagdeviren und seine Mitarbeiter arbeiten im Akkord. Nun will er weitere Mitarbeiter ins Team holen.

Svana Kühn

Delmenhorst. Am Wochenende kam es zu einem großen Ansturm auf den neuen Bubble-Tea-Shop an der Bahnhofstraße. Mehr als zwei Stunden Wartezeit nahmen die Kunden in Kauf. Fehlenden Abstände riefen aber auch Polizei und Ordnungsamt auf den Plan.

Die Eröffnung des neuen Bubble-Tea-Shops "BubbleTA" hat am Wochenende für viel Andrang an der Bahnhofstraße gesorgt. Von einer Stunde Wartezeit berichten die Menschen auf Facebook. Inhaber Taha Dagdeviren spricht von mehr als zwei