Der 19-Jährige kollabierte in Polizeigewahrsam, was den Fall so brisant macht. (Symbolfoto)

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Delmenhorst. Nach dem noch ungeklärten Tod eines 19-Jährigen in Polizeigewahrsam kochen die Emotionen teilweise hoch. Die Jesidische Gemeinde mahnt zur Besonnenheit.

Der Tod eines 19-jährigen Delmenhorsters, der am Freitag in Polizeigewahrsam zusammengebrochen und am Samstag in einem Oldenburger Krankenhaus verstorben ist, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Nach der Obduktion des Leichnam