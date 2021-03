Mann stirbt nach Kollaps in Gewahrsamzelle der Polizei Delmenhorst

In einer Gewahrsamzelle der Delmenhorster Polizei kollabierte der 19-Jährige.

Günther Richter

Delmenhorst. Am Freitagabend ist ein 19-jähriger Mann im Gewahrsamsbereich der Polizei Delmenhorst kollabiert. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann am Samstagabend in einem Oldenburger Krankenhaus verstorben. Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um 18.30 Uhr war es zunächst zu einem Polizeieinsatz im Delmenhorster Wollepark gekommen, informiert die Polizei in einer Mitteilung. Zwei Beamte wollten demnach zwei Männer kontrollieren, die offenbar gerade Betäubungsmittel konsumierten.