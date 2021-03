Lehrerin Beatrice Gronau (hinten von links) mit den erfolgreichen Teams des Bolyai-Wettbewerbs: die Fünftklässler Nike Friese, Linus Gronau und Manuel Nitsche und (vorne von links) die Siebtklässler Sofia Muche, Gabriel Zaiton, Reik T. und Nikita Hubert.

Lennart Bonk

Delmenhorst. Schüler des Gymnasiums an der Willmsstraße haben (mal wieder) erfolgreich bei einem Mathematik-Wettbewerb abgeschnitten. Der Grund dafür ist eine Besonderheit in der Begabtenförderung.

Das Wort „Hochbegabung“ nimmt Stefan Nolting, Schulleiter des Gymnasium an der Willmsstraße, nicht so gerne in den Mund – zu hochtrabend. Er redet lieber von „sehr begabten Schülern“. Angesichts der Quantität eben jener Schüler an seiner Sc