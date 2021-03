Der Inzidenzwert ist wieder unter 60 gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Sieben Neuinfektionen hat das Land Niedersachsen am Samstag für die Stadt Delmenhorst vermeldet. Der Inzidenzwert sinkt: auf 58,0.

Delmenhorsts Inzidenzwert ist am Samstag wieder unter 60 gesunken. Mit sieben Neuinfektionen am Samstag wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 45 bestätigte Corona-Fälle für die Stadt vermeldet. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle sei