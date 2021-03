Neue Bordelle geplant? So steht es um die Prostitution in Delmenhorst

In Delmenhorst bearbeitet die Stadtverwaltung derzeit zwar sieben Anträge auf Genehmigung eines Bordells - die existieren jedoch alle bereits seit mehreren Jahren. (Symbolfoto)

Oliver Berg / dpa

Delmenhorst. Ein geplantes Bordell in Bremen erhitzt die Gemüter. In Medienberichten hieß es, auch in Delmenhorst sei aus dem Umfeld der "Hells Angels" ein Bordell geplant. Die Familie Pröhl dementiert jedoch und spricht von Falschaussagen.

In Bremen beschäftigen das Bordell „Eros 69“ sowie ein geplantes weiteres Haus in Bahnhofsnähe derzeit Politik, Behörden und Polizei gleichermaßen. In einem Interview mit dem Weser Kurier sagte Polizeivizepräsident Dirk Fasse