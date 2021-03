Drei junge Männer nach Tankstelleneinbruch in Delmenhorst erwischt

Die Polizei hat drei junge Männer bei einem Tankstelleneinbruch in Delmenhorst erwischt. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Delmenhorst. Schneller Erfolg der Polizei: Beamte der Dienststelle Delmenhorst haben am Freitag drei Tatverdächtige festgenommen, die zuvor in eine Tankstelle am Hasporter Damm eingebrochen waren.

Nach Angaben der Polizei kamen die drei jungen Männer gegen 3.30 Uhr auf das Tankstellengelände und verschafften sich über eine Tür Zutritt zum Verkaufsraum. Während sie verschiedene Zigarettenschachteln einpackten, näherten sich Polizeibea