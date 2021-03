Falsche Handwerker bestehlen ältere Frau in Delmenhorst

In Delmenhorst ist eine ältere Frau durch einen Trick von zwei Männern bestohlen worden. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag in Delmenhorst mit einem Trick Bargeld und Schmuck einer älteren Frau erbeutet.

Nach Angaben der Polizei kamen die beiden Männer gegen 13 Uhr auf das Grundstück der 81-Jährigen an der Utrechter Straße in Delmenhorst und gaben sich als Dachdecker aus. Unter diesem Vorwand wurden sie von der Frau in die Wohnung gelassen.