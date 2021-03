Stadt sucht bei Müllproblem in Düsternort eine langfristige Lösung

Ibrahim Tuner ärgert sich über Müllecken in Düsternort.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst ändert ihre Strategie beim Umgang mit Müllproblemen im Stadtteil Düsternort. Künftig werden dort Informationen an der Tür vermittelt.

Immer wieder klagen Delmenhorster über die Vermüllung in Düsternort, speziell in einigen Straßenabschnitten rund um Elbinger und Düsternortstraße. Nun soll seitens der Stadt Bewegung in die Sache kommen, hin zu einer nachhaltigen Verbesseru