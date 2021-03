Delmenhorst. Zwölf Corona-Neuinfektionen sind am Donnerstag für Delmenhorst gemeldet worden. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei knapp unter 70.

Das Landesgesundheitsamt Niedersachsen hat am Donnerstagvormittag für Delmenhorst zwölf Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit beträgt die Gesamtzahl der Infizierten jetzt 2300. Weitere Todesfälle sind laut Gesundheitsamt nicht hinzugekommen. Insgesamt sind bislang 56 Menschen in Delmenhorst mit oder an Covid-19 verstorben. Neue Fälle in den vergangenen sieben Tagen: 54.



Inzidenzwert jetzt bei 69,6

Der Inzidenzwert (Neuinfizierte in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet) ist erneut leicht gesunken und liegt jetzt bei 69,6. Am Mittwoch wurde er noch mit 72,2 angegeben. Am 23. Februar hatte das Land einen Inzidenzwert von 34,8 registriert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Weiterhin über dem Landesdurchschnitt

Mit dem neuen Inzidenzwert von knapp unter 70 liegt Delmenhorst nach wie vor über dem landesweiten Inzidenzwert. Am Donnerstag wurde für Niedersachsen ein Wert von 65,0 gemeldet, am Mittwoch ein Wert von 64,4. Den Höchstwert nannte das Landesgesundheitsamt einmal mehr für den Kreis Cloppenburg (128,9; Vortag: 133). Danach folgt – inzwischen mit einem deutlicheren Abstand – der Landkreis Wesermarsch (116,3; Vortag: 131,0).

Sechs infizierte Patienten im JHD

Im Josef-Hospital Delmenhorst werden nach Angaben der Stadt sechs Corona-Patienten behandelt. Eine infizierte Person muss noch auf der Intensivstation betreut werden. (Stand: 4. März, 9 Uhr).

In Niedersachsen beträgt die Zahl der Gesamtfälle nun 167.424 (+1191). Insgesamt starben im Land 4403 Menschen mit oder an Covid-19 (+27).