Bea Brüsehoff (links) vom Nachbarschaftsbüro Düsternort nahm die Blumentüten von Lena Schweers entgegen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Frühling ist nah und der Verein „Im Hørst daheim“ will mit einer Aktion die Stadt schöner und bunter gestalten. 50 Pakete mit Blumenzwiebeln und sogenannten Seedbombs (auch Samen- oder Blumenbomben) hat der Verein gepackt: Zehn dieser Pakete hat Lena Schweers (rechts) von „Im Hørst daheim“ am Mittwoch an Bea Brüsehoff vom Nachbarschaftsbüro Düsternort übergeben.

Mit den Paketen soll Farbe in den Stadtteil gebracht werden: Sie enthalten Blumenzwiebeln, eine kleine Schaufel zum Eingraben und alles, was man braucht, um selbst Seedbombs herzustellen. Die können später im Garten oder im Stadtteil ausge