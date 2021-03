Zwei Männer nach Ladendiebstahl bei Inkoop in Delmenhorst gefasst

Bei Inkoop in Delmenhorst sind Ladendiebe erwischt worden. (Symbolfoto)

Thomas Deeken

Delmenhorst. Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs hat die Polizei am Dienstag zwei Männer nach einem Ladendiebstahl bei Inkoop an der Schönemoorer Straße in Delmenhorst gefasst.

Nach Angaben der Polizei beobachtete der Detektiv gegen 20 Uhr, wie insgesamt drei Täter arbeitsteilig vorgingen: Zwei von ihnen steckten Waren ein, der Dritte lenkte die Kassiererin ab. Als der 51-jährige Ladendetektiv die Personen vor dem