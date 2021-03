Opel Corsa in Delmenhorst ein Raub der Flammen

Am Wacholderweg in Delmenhorst ist ein Auto ausgebrannt.

Polizei

Delmenhorst. Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.45 Uhr am Wacholderweg in Delmenhorst ein Opel Corsa ausgebrannt.

Als Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst eintrafen, stand der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer sofort löschen, sodass keine Personen oder Gebäude beschädigt wurden. Allerdings wurden ein Gartenzaun und zwei weitere