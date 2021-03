Auch Delmenhorster Kita- und Grundschulpersonal kann sich jetzt gegen das Coronavirus impfen lassen. (Symbolfoto)

dpa/Patrick Pleul

Delmenhorst. In Delmenhorst bleibt aktuell kein Impfstoff liegen, sagt die Stadtverwaltung. Das liegt auch an der hohen Impfbereitschaft in Berufsgruppen mit erhöhtem Risiko für eine Coronavirus-Infektion. Bald ist die nächste Gruppe an der Reihe.

Delmenhorst macht spürbare Fortschritte bei den Schutzimpfungen gegen das Coronavirus: Nach Ostern könnte die Terminvergabe und Impfung für über 70-jährige Delmenhorsterinnen und Delmenhorster starten, berichtet Maike Stürmer-Raudszus aus d