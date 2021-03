Arbeitslosigkeit in Delmenhorst wächst im Februar erneut an

Frederik Grabbe

Delmenhorst. Corona ist in den Daten des Arbeitsmarkts noch immer deutlich erkennbar: Im Februar ist die Arbeitslosigkeit wieder angestiegen. Die Quote liegt nun bei über 11 Prozent. Es gelingt schlechter, Arbeitssuchende in offene Stellen zu vermitteln.

Die Corona-Pandemie hinterlässt noch immer deutliche Spuren auf dem Delmenhorster Arbeitsmarkt. Wie neue Daten der Agentur für Arbeit zeigen, ist die Arbeitslosigkeit in der Stadt im Februar erneut leicht angestiegen. 4240 Männer und Frauen