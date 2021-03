22.000 Euro Schaden bei Kollision auf Gerhart-Hauptmann-Straße in Delmenhorst

Die Polizei wurde zu einem Unfall in Delmenhorst gerufen, bei dem ein hoher Sachschaden entstanden ist. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Delmenhorst. Ein Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Delmenhorst entstanden.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst gegen 20.15 Uhr mit ihrem BMW die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung „Am Wehrhan“. Plötzlich fuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer mit seinem Wagen rückwärts von einem