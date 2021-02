Primel ist der Stimmungsaufheller in Delmenhorst und der Region

Marina Heiden und Christian Bartz zeigen Primeln, die bei Blumen Ostmann aus der hauseigenen Gärtnerei stammen.

Birgit Stamerjohanns

Delmenhorst/Ganderkesee. Ein langer Winter mit Lockdown liegt hinter uns - die Gartencenter dürfen immerhin wieder öffnen. Am Wochenende haben sich viele Kunden mit Frühlingsblühern eingedeckt.

Frühlingsblumen hat Sylvia Schlüter bereits am Freitag gekauft, für die Terrassenkübel. Jetzt, am Sonnabendmittag, manövriert sie den Einkaufswagen zusammen mit ihrer Freundin Regina Eichelberg vorbei an Stauden und Blüten - auf der Suche n