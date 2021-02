Funda Gür wurde mit 89 Prozent der Stimmen die Oberbürgermeister-Kandidatin der SPD in Delmenhorst gewählt.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Funda Gür soll für die Delmenhorster Sozialdemokraten ins Rathaus einziehen. Mit 89 Prozent haben die Delegierten die Hamburgerin als Kandidatin für die Wahl im September nominiert. In ihrer Rede erklärte Gür, wie sie Delmenhorst als Bürgermeisterin gestalten will.

Großer Rückhalt von der Basis: Mit 89 Prozent haben die Delegierten der SPD in Delmenhorst Funda Gür als Kandidatin für das Oberbürgermeisterwahl im kommenden September bestätigt. 53 der 60 Delegierten waren am Samstagvormittag in der syris