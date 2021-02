Schuleigene Decke: Am Delmenhorster "Maxe" friert ab sofort keiner mehr

Hier friert keiner mehr (v.l.): Clara Schneidewind (Exe), Patrick Mühlmeister (Betreuer), Anna Tonagel (Exe) und Irene Dölle (Betreuerin) haben schuleigene Decken entworfen.

Patrick Kern

Delmenhorst. Damit den Schülern des Max-Planck-Gymnasiums beim regelmäßigen Lüften des Klassenraums warm bleibt, hat die Schülervertretung schuleigene Decken entworfen. Die Schülervertretung denkt auch schon über weitere Schulprodukte nach.

In zwei Varianten gibt es die Decken: in weinrot und in schwarz. Dazu ist auf jeder Decke der Schriftzug „Exe hält Maxemal warm“ gedruckt. Das Wortspiel der Schülervertretung (genannt: Exe) mit dem Schulnamen soll nicht nur eingängig sein,