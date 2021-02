Bei den Geschwindigkeitsmessungen waren Verkehrsteilnehmer teilweise mehr als 30 km/h zu schnell unterwegs. (Symbolfoto)

imago images/Eibner

Landkreis Oldenburg/Delmenhorst. Teuer wird es für eine Reihe von Autofahrern, die bei Geschwindigkeitsmessungen der Delmenhorster Polizei zu schnell unterwegs waren. Zudem stoppten die Beamten einen berauschten Autofahrer.

Geschwindigkeitsmessungen an der Harpstedter Straße in Groß Ippener haben Beamte der Polizei Delmenhorst am Mittwoch in der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr durchgeführt. Überprüft wurde die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in beiden Fahrtri