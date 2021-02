Neuer Name für Josef-Hospital Delmenhorst rückt näher

Die Suche nach einem neuen Namen für das Josef-Hospital Delmenhorst befindet sich kurz vor ihrem Abschluss.

Hohmann/Fiedler

Delmenhorst. Die Suche nach einem neuen Namen für das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) befindet sich kurz vor ihrem Abschluss. Wie berichtet soll das Krankenhaus an der Wildeshauser Straße noch in diesem Jahr „umgetauft“ werden.

„Mit dem neuen Namen soll deutlich werden, dass das Krankenhaus rekommunalisiert wurde, also wieder in städtischer Hand ist“, sagt Florian Friedel, seit Dezember 2017 Geschäftsführer des JHD. Einbezogen in die Wahl des neuen Namens waren au