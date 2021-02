Warum es in Delmenhorst bald neue Altkleidercontainer geben könnte

In Delmenhorst bahnt sich eine Rückkehr der Altkleidercontainer an. (Symbolfoto)

imago images/Steinach

Delmenhorst. Altkleidercontainer sind in Delmenhorst seit Jahreswechsel rar geworden. Nun scheint es bei Stadt und Anbietern eine neue Entwicklung zu geben.

Zum Jahreswechsel sind 36 Altkleidercontainer aus dem Stadtgebiet entfernt worden, nun könnte es in Delmenhorst bald neue Sammelbehälter geben. Statt per Konzession sollen Container für Alttextilien fortan per Sondernutzungserlaubnis