Am Mittwoch war es in Delmenhorst ungewöhnlich warm, aber der Rekord für den Februar wurde nicht gebrochen.

Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Der Mittwoch hat Delmenhorst wieder frühlinghafte Temperaturen beschert. Doch ein sich anbahnender Rekord ist knapp verfehlt worden.

18,5 Grad sind am 26. Februar 1900 an der Wetterstation Bremen gemessen worden. Das ist bisher die höchste Temperatur, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) an einem Tag in Februar an dieser Station gemessen hat. Nach 18,2 Grad am Montag hatt