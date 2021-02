Zahlen und Ereignisse: Das war das erste Corona-Jahr in Delmenhorst

Zwischen den ersten Corona-Fällen in Delmenhorst und dem Impfstart gegen die Pandemie lag kein ganzes Jahr.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Von Hamsterkäufen über Lockdowns bis zur Impfhoffnung: Seit einem Jahr leben die Delmenhorst mit Corona. Die Auswirkungen der Pandemie hat vor einem Jahr noch niemand ahnen können. Ein Überblick.

Lockdown, Maskenpflicht, Inzidenzwert, Britische Mutante: In den vergangenen zwölf Monaten haben die Menschen viele Begriffe in ihren Wortschatz aufgenommen, die bis dahin weitestgehend unbekannt waren. Auch für die Delmenhorster war das Co