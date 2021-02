Die Polizei Delmenhorst ermittelt wegen schweren Raubes in zwei Fällen. (Symbolfoto)

Delmenhorst. Im Delmenhorster Stadtgebiet sind am Dienstagmittag erst ein Kiosk und kurz darauf eine Bäckerei überfallen worden. Verletzt wurde niemand. Als Täter verdächtigt die Polizei einen 17-Jährigen.

Zunächst unbekannte Täter haben an diesem Dienstag zwei Raubüberfälle in Delmenhorst verübt. Überfallen wurde zunächst ein Kiosk an der Schönemoorer Straße und anschließend eine Bäckerei an der Cramerstraße. Eine Person könnte mit den Taten