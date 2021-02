Delmenhorst ist schon länger kein Corona-Risikogebiet mehr.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus bleibt in Delmenhorst weiter niedrig. Auch der Inzidenzwert verbleibt unter der Schwelle von 35.

Delmenhorst bleibt unter dem Corona-Grenzwert von 35. Wie das Landesgesundheitsamt am Montagmittag mitgeteilt hat, liegt der Inzidenzwert in der Stadt wie auch schon am Sonntag bei 34,8. Am Samstag lag der Wert noch bei 38,7. Neuinfektionen