Mehrfach trugen die aufgegriffenen Personen keine Maske oder hielten den Mindestabstand nicht ein.

Peter Kneffel/dpa

Delmenhorst. Mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden der Polizei Delmenhorst am Samstag, 20. Februar, gemeldet. Mehr als ein Dutzend mal mussten die Beamten einschreiten.

Gleich acht Mal rückten die Beamten am Samstag aus, weil sie die Corona-Sicherheitsbestimmungen durchsetzen mussten. Die Verstöße traten im gesamten Verlauf des frühen bis in den späten Abend auf.Lange Liste der Vergehen bis in den AbendDer